Consulenti: la Consob semplifica formazione e aggiornamento professionale

Semplificazione in arrivo dalla Consob per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale addetto a fornire informazioni o consulenza finanziaria ai risparmiatori.

Consulenti finanziari: cosa cambia

La Consob ha pubblicato le modifiche al Regolamento Intermediari volte a semplificare la formazione e l’aggiornamento professionale dei consulenti finanziari. Il nuovo regolamento sarà in vigore dal prossimo 31 marzo.

In base al nuovo quadro regolamentare, la valutazione delle modalità di formazione e aggiornamento professionale dei soggetti impegnati nella consulenza finanziaria viene affidata agli stessi intermediari e non più ad una disciplina prescrittiva di dettaglio. Con queste novità la Consob intende consentire una maggiore flessibilità dei presidi organizzativi di ciascun intermediario in base al principio di proporzionalità.

Restano fermi tutti i presidi in materia di conoscenza e competenza del personale previsti dalla normativa Mifid2, volti ad assicurare la tutela della clientela in materia di trasparenza delle informazioni.

Le modifiche regolamentari sono state adottate ad esito di una pubblica consultazione conclusasi il 21 settembre 2020, tenuto conto del parere preventivo del Comitato degli operatori di mercato (Comi), l’organismo consultivo istituito presso la Consob in rappresentanza della comunità finanziaria nazionale. Le modiche sono state sottoposte alla Banca d’Italia e all’Ivass, che hanno dato parere favorevole.