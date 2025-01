Consulenti finanziari, un nuovo Credem Point a Bolzano

Il Credem si rafforza a Bolzano con l’apertura di un nuovo Credem Point, ufficio dedicato ai consulenti finanziari che operano in città. Il nuovo ufficio è operativo da alcune settimane in Piazza Domenicani 26. Tale apertura è in linea con la strategia della banca emiliana che prevede investimenti per la crescita in aree ad alto potenziale, sempre con una forte integrazione tra la rete di consulenti finanziari e le strutture commerciali della banca. In Trentino Alto Adige Credem è presente con due filiali e un centro imprese.

Nei prossimi mesi proseguirà la crescita della rete di consulenti finanziari di Credem nell’area. “L’obiettivo è proseguire lo sviluppo con l’inserimento di professionisti con una consolidata esperienza, provenienti anche dal settore bancario”, ha dichiarato Loris Berto, responsabile recruiting della rete dei consulenti finanziari Credem.

“L’apertura del nuovo ufficio a Bolzano è un ulteriore segno della nostra strategia di crescita che vogliamo proseguire anche nel corso del 2025 per continuare a replicare le soddisfazioni che ci ha regalato, su questo fronte, il 2024. I risultati raggiunti, anche sul fronte reclutamento, nel corso di quest’anno e la qualità dei nuovi ingressi hanno confermato che il nostro peculiare modello di servizio è stato attrattivo su tutti i segmenti di mercato”, ha dichiarato Paolo Isidoro, direttore commerciale della rete dei consulenti finanziari Credem. “Crediamo molto nelle potenzialità del nostro modello di servizio”, ha proseguito Isidoro, “e continueremo a selezionare professionisti di elevato livello, esperienza e credibilità per aumentare la nostra quota di mercato anche attraverso investimenti mirati come fatto a Bolzano”.

Il Gruppo Credem ha un total business a fine settembre 2024, tra raccolta complessiva e prestiti, pari ad oltre 130 miliardi di euro.