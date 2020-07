Consulenti finanziari: Luigi Conte nuovo presidente dell’Anasf

Al termine del l’XI Congresso Nazionale Anasf, che si è svolto in modalità online a seguito delle disposizioni derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19, Luigi Conte è stato nominato all’unanimità nuovo Presidente dell’Associazione.

“Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia accordata. Ricevo il testimone da Maurizio Bufi, a cui voglio esprimere la mia stima per i suoi 9 anni alla guida dell’Associazione.

Nuove sfide ora ci attendono, come categoria professionale e come associazione rappresentativa. Valorizzeremo il nostro ruolo di consulenti finanziari capaci di rimanere sempre a fianco dei risparmiatori, come abbiamo dimostrato ancora una volta durante i mesi di lockdown, e di associazione autorevole.

Da parte mia ci sarà il massimo impegno”, ha commentato il nuovo presidente Anasf Luigi Conte.

A eleggere il Presidente Conte all’unanimità è stato il nuovo Consiglio Nazionale, di cui fanno parte: Biafore Drago; Briganti Antonino detto Antonio; Carli Rossella; Castelli Mario; Cesario Alfredo; Colombo Franco; Conte Luigi; Durando Nicola; Figoli Jonathan; Florentino Nicola; Foti Alma; Frigerio Gabriele; Ghidini Luca; Giannetto Giuseppe; Granzotto Mauro; Graziani Felice; Mei Alfonsino; Melluso Marco; Petronelli Cosimo; Ragone Francesco; Rapetta Giuliana; Repele Daniela; Riva Ferruccio; Starace Antonio; Trombatore Elisabetta.

Conte, nato a Torre del Greco (Na) nel 1969, laureato in Scienze sociali e antropologia, certificato Efa dal 2002, avvia la sua attività nel 1998 in Ing Sviluppo Investimenti. Dal 2004 è Personal Financial Advisor e componente Advice Team di Unicredit Xelion Banca. Dal 2008 è Senior Private Banker in Finecobank Banca Fineco Spa. Iscritto all’Albo dal 1998, in Anasf dal 1999, è stato componente del Comitato regionale Campania dal 2002 al 2011.

In Commissione nazionale sull’Evoluzione della professione dal 2006 è stato eletto in Consiglio Nazionale la prima volta nel 2006 e per il secondo mandato nel 2015. Componente del Comitato territoriale della Lombardia dal 2015. Nominato nel 2016 Vicepresidente Vicario di Anasf, in Comitato Esecutivo con la responsabilità dell’area Formazione e Rapporti con le Università, a luglio 2020 diventa Presidente dell’Associazione.

Parole di soddisfazione per la nomina di Conte sono giunte dal presidente del Congresso, Francesco Priore:

“Le Commissioni di Studio rappresentano un momento di grande confronto e anche questa volta i Delegati hanno dato prova di grande senso di responsabilità nel definire le linee guida Anasf per i prossimi quattro anni. Crescere deve rimanere uno dei più importanti obiettivi e in tale contesto i colleghi longevi rappresentano il patrimonio della nostra professione, i giovani il potenziale. A tutti loro e al nuovo Presidente auguro buon lavoro”.

“La squadra Anasf di sede è coesa e pronta ad affrontare i nuovi compiti che il Congresso ha indicato. Ai nuovi consiglieri nazionali esprimo il mio benvenuto, ai veterani la conferma della nostra piena collaborazione. Al nuovo Presidente auguro buon lavoro”, ha infine dichiarato il direttore generale Germana Martano.