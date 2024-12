Consulenti finanziari, Ardente nuovo presidente di Efpa Italia

La nomina era attesa da tempo. Nicola Ardente, da qualche mese reggente di Efpa Italia, è il nuovo presidente della fondazione che si occupa della certificazione delle competenze dei consulenti finanziari italiani.

La nomina è avvenuta per acclamazione del consiglio di amministrazione della fondazione, riunitosi ieri a Milano.

«Ringrazio il cda per la fiducia accordatami» ha dichiarato il neopresidente di EFPA Italia. «È per me un onore ricevere questa nomina. Confermerò il mio impegno con la stessa passione che ha sempre contraddistinto il mio percorso in EFPA Italia, come consigliere d’amministrazione prima e poi come vicepresidente. Mi attiverò per proseguire la realizzazione degli importanti progetti in essere e garantire continuità ai livelli di eccellenza, oggi riconosciuti da tutti nel settore, che questo consiglio di amministrazione unitamente al Comitato Scientifico e al Segretario Generale con il proprio team hanno conseguito grazie a un efficace lavoro sinergico».