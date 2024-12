Consulenti finanziari, alla rete di Allianz Bank la piattaforma di Aladdin Wealth di Blackrock

Allianz Bank Financial Advisors rafforza la sua posizione nel wealth management grazie all’adozione di Aladdin Wealth, la piattaforma tecnologica di BlackRock che unisce il processo di gestione degli investimenti e consente ai gestori patrimoniali di accrescere i ricavi e migliorare l’efficienza dei consulenti.

“Questa collaborazione rappresenta un passo significativo verso l’innovazione e l’efficienza dell’hub digitale di consulenza evoluta che forniamo ai nostri consulenti finanziari da tempo. Con Aladdin Wealth, i nostri financial advisors avranno accesso a un’intelligenza finanziaria più avanzata per offrire un servizio ancora più personalizzato e di qualità, permettendoci di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei clienti attraverso la guida professionale dei nostri consulenti, che resta essenziale”, ha dichiarato Paola Pietrafesa, ceo di Allianz Bank Financial Advisors.

L’implementazione di Aladdin Wealth permetterà ai 2.300 consulenti finanziari di Allianz Bank di accedere a strumenti avanzati per l’analisi, il monitoraggio e la personalizzazione dei portafogli dei propri clienti. Questo consentirà loro di arricchire le conversazioni con i clienti, gestire più da vicino il rischio dei loro investimenti e rispondere in modo più efficace alle loro esigenze finanziarie. I clienti, a loro volta, beneficeranno di una consulenza ancora più personalizzata e differenziata in funzione di una accurata segmentazione della clientela e di un monitoraggio continuo e accurato dei loro investimenti.