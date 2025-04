Consulenti finanziari, a marzo Azimut ha registrato raccolta netta di 818 mln

Novità per il mondo del risparmio gestito in Italia. L’assemblea dei soci di Assogestioni ha nominato all’unanimità Maria Luisa Gota (Eurizon Capital) presidente dell’Associazione che raggurppa gli operatori del risparmio gestito per il prossimo trienno. Gota subentra a Carlo Trabattoni (Generali Real Estate SGR) che rimane nel consiglio direttivo come vicepresidente. Rinnovato l’incarico alla vicepresidenza