Consulenti finanziari: a maggio raccolta netta per 4 miliardi

Nel mese di maggio le reti di consulenti finanziari hanno messo a segno una raccolta netta positiva pari a circa 4 miliardi di euro. Secondo quanto reso noto da Assoreti i volumi di raccolta realizzati nel mese aumentano del 28,1% in termini congiunturali e del 47,6% in termini tendenziali.

Si consolida il processo di investimento sui prodotti del risparmio gestito, sui quali confluiscono risorse nette pari a 2,8 miliardi di euro (-4% su aprile 2020; +612,2% su maggio 2019). La componente amministrata registra, invece, un saldo complessivo delle movimentazioni pari a 1,2 miliardi di euro (+430,7% su aprile 2020; -47,2% su maggio 2019), tra investimenti netti positivi in strumenti finanziari e deflussi di risorse da conti correnti e depositi.

Bene i fondi comuni e polizze le unit linked

Nell’ambito del risparmio gestito, i volumi netti di raccolta si concentrano sui fondi comuni, raggiungendo 1,5 miliardi di euro (-24,4% su aprile 2020) e rappresentando più della metà delle risorse nette destinate al comparto. Le scelte di investimento privilegiano i prodotti di diritto estero (1,4 miliardi di euro), e più in particolare i fondi azionari (1,2 miliardi).

I premi netti versati sui prodotti assicurativi ammontano a 818 milioni di euro (+32,5%). Il 69,5% delle risorse nette è investito nelle polizze a maggiore contenuto finanziario, con una più decisa preferenza nei confronti delle unit linked (415 milioni) rispetto ai prodotti multiramo (154 milioni), mentre la raccolta netta sulle polizze vita tradizionali raggiunge i 249 milioni.

Positivo ed in crescita anche il bilancio mensile delle gestioni patrimoniali individuali, pari a 434 milioni (+58,5%); si conferma la maggiore concentrazione delle risorse sulle GPF, con volumi netti per 362 milioni.

Il contributo mensile delle reti al sistema di OICR aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, risulta, quindi, positivo per circa 2,4 miliardi di euro, rappresentando l’81,7% della raccolta netta dell’intero sistema fondi aperti (2,9 miliardi di euro). Da inizio anno l’apporto sale, così, a 4,7 miliardi di euro, mentre l’intero sistema registra deflussi per circa 3,5 miliardi di euro.

Il risparmio amministrato e la liquidità

Secondo quanto comunicato da Assoreti gli investimenti netti sugli strumenti finanziari amministrati raggiungono i 2,3 miliardi di euro (+32,3%): in evidenza l’importante contributo al collocamento dei BTP Italia e la conferma della tendenza all’investimento in titoli azionari, certificates ed exchange traded product, seppure con volumi più contenuti.

Nello scorso mese è proseguito anche il processo di riallocazione della liquidità: i deflussi dai conti correnti e depositi superano di poco 1 miliardo di euro.

La raccolta delle singole reti di consulenti

Tra le singole reti a maggio il Gruppo Fideuram si conferma al primo posto per raccolta mensile netta, pari a oltre 1,8 miliardi e per raccolta netta mensile di risparmio gestito con oltre 780 milioni. Da inizio anno la raccolta di Fideuram si attesta a 4,6 miliardi.

Alle spalle di Fideuram c’è Fineco con 715 milioni di raccolta e Banca Mediolanum con 445 milioni di euro.