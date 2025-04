Private banker, 91 ingressi nelle reti Fideuram nei primi due mesi del 2025

Nei primi due mesi del 2025 le reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments guidate dall’a.d. Lino Mainolfi (nella foto) hanno accolto 91 nuovi private banker. Al 28 febbraio sono 5.688 i private banker attivi nelle tre reti.

Tra i principali inserimenti nelle Reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments spiccano in Fideuram Massimiliano Caprino nel Lazio e Andrea Ferrarin in Friuli-Venezia Giulia. Con una solida esperienza nel settore bancario e finanziario, Caprino è attualmente private banker e Group Manager nella Rete Fideuram per l’area Lazio. Dopo una carriera avviata in un’altra società e proseguita con incarichi di prestigio, ha sviluppato un’esperta conoscenza nella gestione dei grandi patrimoni. Ha inoltre contribuito attivamente alla crescita del settore come membro delle Commissioni Tecniche Marketing & Comunicazione e hr in Aipb.

Per Sanpaolo Invest da segnalare l’ingresso in Emilia Romagna di Erica Angelini, Roberta Sarti, Gianluca Rambaldi e Serena Mazzoni. Con un’esperienza di quasi 30 anni nel settore bancario, Erica Angelini ha deciso di intraprendere la strada della consulenza finanziaria dopo un’importante carriera in Banca. Originaria di Bologna, con un figlio di 13 anni, vive a San Lazzaro ed è una grande appassionata di golf, sport che pratica anche per favorire la propria crescita professionale. Nel dicembre 2024 ha scelto di lasciare una posizione dirigenziale in un’altra società per entrare a far parte della Rete Sanpaolo Invest nell’area Emilia-Romagna

Infine per IW Private Investments spiccano gli inserimenti di Tiberio Ciabatti in Toscana, Alessandro Amoroso e Chiara Stella Paciolla in Campania.