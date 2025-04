Consob: nelle tasche dei risparmiatori rientrati 165 milioni di euro in otto anni. Ecco perché

Ammonta a 165 milioni di euro la cifra che in otto anni è ritornata nelle tasche dei risparmiatori che dal 2017 ad oggi si sono rivolti all’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), l’organismo istituito presso la Consob per la risoluzione stragiudiziale delle dispute tra gli intermediari e i loro clienti.

Così emerga dalla Relazione annuale dell’Acf nel 2024, presentata presso l’Autorithy a Roma da Gianpaolo Eduardo Barbuzzi, Presidente dell’Arbitro.

Acf: il bilancio dal 2017 ad oggi

Secondo quanto si legge nella relazione, dall’inizio dell’attività, nel 2017, i circa 12.000 risparmiatori che hanno scelto di affidarsi all’Arbitro hanno visto riconoscersi rimborsi pari in media a 20,6 milioni di euro all’anno.

Dai risultati emerge, tra l’altro, l’aumento della rilevanza economica delle richieste di risarcimento sottoposte all’Acf. Per la prima volta il valore medio delle istanze dei risparmiatori ha raggiunto la cifra record di oltre 70.000 euro. Al tempo stesso la Relazione evidenzia che, nonostante la piena gratuità prevista per i ricorsi all’Arbitro, è in aumento nel 2024 (al 68,2% dal 60% del 2023) la percentuale di chi preferisce farsi assistere da un legale.

Andando più nel dettaglio dei dati snocciolati dall’autorità emerge che dopo anni in cui le pronunce dell’Arbitro hanno accolto in massima parte (in media nel 63% dei casi) le istanze dei risparmiatori, il 2024 ha visto scendere questo dato al 49,7%. In calo anche l’importo medio dei rimborsi riconosciuti (9,4 milioni dai 13,3 dell’anno precedente). Stabile il numero dei ricorsi (961), pressoché invariato rispetto al 2023, ma dimezzato rispetto al picco dei quasi 2000 ricorsi, registrato fra il 2017 e il 2018. La tendenza espressa da questi dati è riconducibile al superamento della fase emergenziale che ha caratterizzato i vari episodi di “risparmio tradito” legati alle crisi bancarie degli ultimi anni. Con ciò il ruolo dell’Arbitro tende a trovare una sua funzione fisiologica dopo le patologie del passato.

Infine, resta molto elevato (92,5%) il tasso di esecuzione volontaria delle decisioni dell’Acf da parte degli intermediari, posto che le pronunce dell’Acf non hanno carattere di cogenza. Infine si segnala anche l’incremento dei casi di estinzione anticipata dei procedimenti a seguito di accordi tra le parti (179 nel 2024 contro i 124 del 2023) a +44,4%.

Arbitro controversie finanziarie: chi è e cosa fa

Istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori “retail” e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Sono i risparmiatori che possono fare ricorso all’ACF, per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro, consentendo così di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi, senza costi e senza obbligo di assistenza legale.

In particolare, l’ACF decide su controversie che hanno ad oggetto la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio.