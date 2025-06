Fabrizio Corona, la Consob blocca la sua meme coin

Finisce presto l’avventura nel mondo delle criptovalute di Fabrizio Corona, il re dei paparazzi italiani. La Consob ha ordinato la cessazione dell‘offerta abusiva di cripto-attività denominate “memecoin $CORONA”, rivolta al pubblico italiano e promossa anche tramite il sito internet www.getcoronamemes.com.

Il motivo dello stop? Non è stato notificato alla Consob il documento informativo (white-paper) richiesto dalla direttiva Micar.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Memecoin $CORONA: perché arriva lo stop della Consob

La memecoin di Fabrizio Corona è stata presentata come una valuta digitale legata al famoso personaggio, noto anche e soprattutto per le sue vicende giudiziarie. “$CORONA è dedicato ai fan di Fabrizio Corona, a chi abbraccia uno stile di vita che incarna il meme di Fabrizio Corona: Adrenalina Pura.

È pensato per la community delle memecoin, per coloro che apprezzano la cultura pop, la provocazione e il divertimento associato a questo mondo”, si legge nelle domandi frequenti (Faq) sul sito dedicato alla meme coin (www.getcoronamemes.com).

“Il meme $CORONA è concepito come un simbolo di espressione culturale, rappresentando resilienza, passione e lo spirito di comunità associato alla immagine di Fabrizio Corona (…) “La Unica, Corona Meme (…) non possiede alcun valore finanziario intrinseco, non offre diritti o proprietà e non è destinato a essere, né deve essere considerato, un’opportunità di investimento, un contratto di investimento o un titolo finanziario di alcun tipo”. “L’acquisto, il possesso o il trasferimento di $CORONA – si legge ancora – non conferisce alcun diritto economico, dividendi, profitti o alcuna aspettativa di ritorno finanziario. GetCoronaMemes.com non è affiliato ad alcuna istituzione finanziaria, organismo di regolamentazione o ente governativo”.

Oggi lo stop della Consob poichè l’offerta è avvenuta senza aver notificato all’Autorithy il documento informativo richiesto da Micar, il regolamento Ue che disciplina l’offerta di cripto-attività.

Abusivismo finanziario: oscurati altri siti internet

La Consob inoltre ha bloccato sei siti mediante i quali erano prestati servizi per le cripto-attività senza le autorizzazioni prescritte da Micar:

– “Spazio Finanziario” (sito internet www.spaziofinanziario.it e relative pagine www.clients.spaziofinanziario.com e www.trading.spaziofinanziario.com);

– “HTXcoin-az” (sito internet https://m.htxcoin-az.com);

– “Stock Credit Wallet” (sito internet https://stockcreditwallet.com);

– “Paycraftv.top”/”Paycraftn.top” (siti internet https://paycraftv.top e https://paycraftn.top);

– “CoinBank Exchange” (sito internet https://coinbankexchange.icu).

Proseguono anche gli ulteriori interventi di contrasto all’abusivismo finanziario. La Consob ha oscurato i seguenti quattro siti di intermediazione finanziaria abusiva:

– “Capitalgates” (sito internet https://capitalgates.io);

– “Tux” (siti internet https://tuxitu.com e https://tuxamity.com);

– “AquillaFX” (sito internet https://aquillafx.net e relativa pagina https://client.aquillafx.net).

In tutto sono undici i siti oscurati questa settimana. Sale, così, a 1247 il numero totale dei siti bloccati dalla Consob a partire da quando, nel luglio 2019, l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.