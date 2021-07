Comprare casa a 1 euro: ecco i Comuni aderenti

Comprare un’abitazione al prezzo simbolico di un euro in 26 comuni italiani è l’oggetto dell’iniziativa Casa a 1 euro, che permette di diventare proprietari di una casa spendendo solo 1 euro. Molti i comuni che pian piano stanno aderendo all’iniziativa.

Casa a 1 euro: cosa prevede

L’operazione Case a 1 euro ha come finalità quella di ripopolare borghi in centri storici che stanno diventando deserti. Partito da alcuni comuni italiani, con l’intento di contrastare l’abbandono da parte della popolazione e far rivivere le aree in difficoltà, gli immobili interessati dall’iniziativa sono in genere ruderi e che hanno necessità di lavori di ristrutturazione. E’ utile sapere che a tal proposito si può fruire della detrazioni fiscali, anche se sussistono le condizioni previste dalla legge, del nuovo superbonus al 110%. In altri casi invece è necessario diventare residenti del comune interessato.

Ma quali sono i Comuni interessati dal progetto casa a 1 euro? Eccone una lista.