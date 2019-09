Commissione Ue: Von der Leyen presenta la sua squadra, Gentiloni verso Affari economici

Salvo colpi di scena dell’ultima minuto, Paolo Gentiloni sarà il prossimo responsabile degli Affari economici e monetari della Commissione europea. Lo riporta la Repubblica, citando fonti vicine all’esecutivo europeo.

L’ufficializzazione della carica arriverà oggi dalla presidente eletta Ursula von der Leyen, che oggi a mezzogiorno svelerà le attribuzioni dei portafogli della nuova squadra.

Parere favorevole alla candidatura di Gentiloni è arrivato dalla Germania. Guenther Oettinger, commissario europeo al Bilancio, membro della Cdu tedesca e del Ppe, che ieri ha spiegato il suo parere a margine della Dld Conference: “Un ex primo ministro che arriva da un grande Paese membro”, come Paolo Gentiloni, “ha sempre la competenza per prendere un portafoglio importante. Ma aspettiamo e vediamo”.

Secondo quanto si legge su la Repubblica,

“l’attribuzione all’ex capo del governo italiano di un portafoglio così pesante, spiegano alcune fonti, potrebbe portare alla rinuncia da parte italiana della vicepresidenza dell’esecutivo Ue, che sembrava invece acquisita in una prima fase di negoziato”

Più critica la posizione dell’Austria. L’ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz, leader del Partito Popolare Austriaco (Ppe), ha ribadito su Twitter che l’Austria non ha intenzione di pagare i debiti dell’Italia.