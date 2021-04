Come risparmiare con successo: i tre consigli degli esperti

Per risparmiare con successo, non è significativo il volume di reddito, ma le corrette abitudini finanziarie. A tal proposito Vanguard, una delle più grandi società d’investimenti al mondo statunitensi fornisce alcuni consigli pratici per aiutare a migliorare il proprio benessere a qualsiasi livello di ricchezza.

Ecco alcuni suggerimenti che possono rivelarsi utili per i risparmiatori, indipendentemente dal fatto che siano stati danneggiati economicamente dal Covid-19.

Risparmiare, i tre consigli degli esperti

In primo luogo è bene dire addio ai debiti. Quasi ogni persona ha dei debiti pendenti e spesso si accumulano quelli dannosi, come quelli della carta di credito ad alto interesse. Per questo il primo consiglio utile è di estinguere e con una certa urgenza.

In secondo luogo, gli esperti consigliano di pianificare il proprio budget. È meglio iniziare a risparmiare pianificando un budget e controllando le entrate e le uscite. Mantenere correttamente un budget implica scrivere le entrate all’inizio del mese, pianificare le spese e i risparmi, e spendere i soldi guadagnati solo nel mese successivo.

Si può fare una tabella per la pianificazione del bilancio da soli, o scaricare app ad hoc.

Il terzo consiglio è stabilire le priorità. La maggior parte delle persone paga prima le bollette, poi spende una parte del denaro e risparmia se rimane qualcosa. La sequenza corretta è questa: mettere da parte il denaro per scopi finanziari, pagare le bollette e poi pensare a come spendere il resto.

Naturalmente, nessuno vi propone di mettere tutti i vostri soldi in un salvadanaio. Per iniziare, sarà sufficiente risparmiare piccole somme.