Come evitare trappole e truffe informatiche, la serie Podcast di Wall Street Italia

Dal 2004, per iniziativa dell’Unione Europea, l’8 febbraio è la giornata internazionale di sensibilizzazione sui rischi legati all’utilizzo di Internet. Ora che le tecnologie sono alla portata di tutti è fondamentale saper riconoscere le principali truffe e trappole in cui si potrebbe cadere navigando sul Web o utilizzando strumenti telematici. Questo è uno degli obiettivi che si pone il Safer Internet Day: la Giornata mondiale dedicata all’uso positivo e consapevole di Internet.

Trappole Informatiche

In occasione del Safer Internet Day 2022, con l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza digitale in Italia e l’utilizzo consapevole di Internet e delle nuove tecnologie, Wall Street Italia propone un percorso in 13 tappe, ed altrettanti podcast, per capire come difendersi dagli attacchi cyber, imparando a riconoscere le più classiche truffe informatiche: dai tentativi di phishing, al malware, al furto dei dati, dalle vincite fasulle al numero sempre più crescente di raggiri sul trading online.

Nell’era digitale – con lo smart working ormai consolidato anche in Italia, i documenti dematerializzati personali e professionali conservati e scambiati online e via Mobile, i pagamenti elettronici e l’homebanking entrati nella quotidianità, la presenza sui social network e gli acquisti elettronici su siti di e-commerce – porre attenzione agli aspetti legati alla sicurezza informatica è imprescindibile.

Più in particolare i “13 Consigli Per Non Cadere Nelle Trappole Informatiche” riguarderanno i seguenti temi: