Columbia Threadneedle si rafforza con un ex BlackRock

Columbia Threadneedle Investments, consolida ulteriormente il suo team di Investment Solutions globale (che si occupa di tutte le attività di ricerca, progettazione e realizzazione di soluzioni di investimento personalizzate) con l’ingresso di Stuart Jarvis (nella foto) in qualità di senior research director. Sarà basato a Londra e riporterà a Lorenzo Garcia, responsabile EMEA e APAC Investment Solutions, vanta oltre 20 anni di primaria esperienza nella analisi attuariale e degli investimenti: “L’ingresso di Stuart nel nostro team e la sua grande esperienza porteranno un sicuro valore aggiunto utile a consolidare ulteriormente la nostra attività di modellizzazione di asset-liability e ci aiuteranno a fornire soluzioni avanzate e sempre più personalizzate per risolvere le esigenze anche più complesse dei nostri clienti”, afferma Garcia.

Jarvis negli ultimi 15 anni ha lavorato presso BlackRock, dove nell’ultimo periodo è arrivato a essere managing director del portfolio research group all’interno della unit BlackRock Investment Institute. Prima ancora è stato responsabile della divisione di allocazione di portafogli e ricerca legata alle varie ipotesi di scenari dei mercati finanziari, nonché della modellizzazione di soluzioni personalizzate per piani pensionistici, banche centrali e fondi sovrani. Prima di questi ruoli, Stuart ha dato un importante valore aggiunto nella creazione, all’interno di BlackRock, della Unit di Liability Driven Investments. Ha iniziato il suo percorso professionale presso Hewitt Bacon & Woodrow (ora Aon Hewitt) in qualità di consulente in materia di fondi pensione.