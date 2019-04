Columbia Threadneedle rafforza il team di sales in Italia

Columbia Threadneedle Investments annuncia la nomina di Giorgio Curioni (nella foto) in qualità di senior manager presso il suo ufficio di Milano. Curioni si concentrerà sull’ulteriore sviluppo del business advisory e private banks, coordinato da Davide Renzulli, head of advisory Italia e Alessandro Aspesi, country head per l’Italia: “Accogliamo con grande entusiasmo Giorgio nel nostro team – spiega Aspesi – e siamo fiduciosi che il suo arrivo ci supporterà nell’ulteriore sviluppo del nostro business advisory e private banks nel mercato italiano al fine di rispondere al successo riscontrato dalla nostra offerta e dalle nostre riconosciute competenze d’investimento a livello globale.”

Dopo essersi laureato all’Università Cattolica di Milano in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari, Giorgio Curioni ha iniziato il suo percorso professionale a Milano presso BNP Paribas Securities Services per poi entrare nel 2014 nella divisione client service and marketing di Oddo Meriten Asset Management (oggi ridenominata Oddo BHF Asset Management). Nel 2016 si sposta presso La Financière de l’Echiquier, sempre a Milano, dove assume il ruolo di sales manager per il mercato italiano.