La classifica dei lavori stagionali più pagati dell’estate 2023

L’estate non è solo sinonimo di vacanze e bagni al mare. O del classico gelato preso la sera guardando un bel tramonto. Luglio ed agosto sono due nei quali, soprattutto i più giovani, possono fare alcuni lavori stagionali, che possono permettere di portare a casa qualche soldo. Sono molti gli imprenditori alle prese con la stagione estiva: proprio per questo sono alla ricerca di personale più o meno giovane per ricoprire alcuni incarichi.

Si apre, quindi, un buon periodo per chi abbia intenzione di cimentarsi con un lavoro stagionale: non importa se sia uno studente universitario in pausa dagli esami, un ragazzo che ha finito le superiori o perché no, una persona che ha la necessità di mettere da parte qualche soldo in più. Scopriamo quali sono i lavori più pagati dell’estate 2023.

Lavori stagionali alla portata di tutti

A predisporre una vera e propria classifica dei lavori stagionali più pagati dell’estate 2023 ci ha pensato il quotidiano The Sun, che ha messo al decimo posto l’host/hostess di eventi. Con questo impiego i più giovani hanno la possibilità di guadagnare 5.667 euro. È un lavoro che può essere svolto dai ragazzi con un’età compresa tra i 16 ed i 25 anni. Non è necessario essere in possesso di alcun titolo di studio. In alcuni casi è necessario seguire un corso di formazione, in altri non è necessario assolvere a questo adempimento.

Sempre The Sun pone al nono posto, tra i lavori più pagati dell’estate, l’assistente in gelateria, che permette di riuscire a portare a casa fino a 5.789 euro. Proprio per il tipo di prodotto che vende, una gelateria ha il picco di lavoro nei mesi più caldi. All’ottavo posto della classifica dei lavori stagionali che rendono di più vi è l’estetista, che permette di guadagnare fino a 6.170 euro.

Il parcheggiatore, con i suoi 6.209 euro, si colloca in settima posizione. In questo periodo i parcheggiatori sono molto ricercati: lo si riesce a capire dai molti cartelli che sono esposti in molti negozi e in innumerevoli ristoranti delle città turistiche italiane. Al sesto posto tra i lavori più pagati c’è il coordinatore di campi estivi, che permette di portare a casa 6.283 euro.

L’importanza della sicurezza e della formazione

Sicuramente uno dei temi fondamentali per chi è alla ricerca di un lavoro stagionale è quello legato alla sicurezza. Sono molti i lavori stagionali che si fanno sotto al sole: è importante prestare sempre la massima attenzione a cosa stanno facendo.

La fretta può togliere tempo alla formazione e all’educazione al tema della sicurezza sul lavoro – ha spiegato Tommaso Barone, HSE advisor e coach -. Molti lavori stagionali si svolgono all’aperto sotto il sole e il caldo rischia di essere la principale causa di infortuni. È importante che sia i datori di lavori sia i lavoratori capiscano che il benessere psico fisico migliora inevitabilmente la sicurezza.

La formazione è necessaria ed indispensabile per fare l’istruttore di nuoto, che è al quinto posto nella classifica dei lavori stagionali più pagati. Permette di guadagnare fino a 6.600 euro. Al quarto posto, invece, troviamo l’inserviente di spiaggia, che riesce a portare a casa 6.634 euro.

Adesso saliamo su quello che sono le posizioni più alte. Al terzo posto troviamo un lavoro attivo tutto l’anno, ma che d’estate vede salire le richieste, soprattutto nelle città d’arte prese d’assalto dai turisti: la guida turistica. In questo caso è necessario aver superato un esame. Con questo lavoro stagionale, in estate, è possibile arrivare a guadagnare 6.782 euro.

Grazie ai festival, ai concerti e ai grandi eventi aumenta, in estate la richiesta di assistenti al catering: in tre mesi possono riuscire a guadagnare fino a 7.138 euro. È l’istruttore di surf il lavoro estivo più pagato: permette di guadagnare fino a 7.227 nel periodo estivo.

I lavori stagionali più pagati nel 2023

Sintetizzando al massimo questa è la classifica dei lavori stagionali più pagati in estate: