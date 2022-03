Chi è Carlo Trabattoni, il nuovo presidente di Assogestioni

Carlo Trabattoni è stato eletto oggi all’unanimità nuovo presidente di Assogestioni e succede a Tommaso Corcos. L’associazione italiana del risparmio gestito ha nominato anche gli organi associativi per il triennio 2022-2025 e i tre vicepresidenti: Saverio Perissinotto (Eurizon Capital), Giovanni Sandri (BlackRock) e Cinzia Tagliabue (Amundi).

Chi è Carlo Trabattoni

Trabattoni, presidente di Generali Investments Partners, è entrato nel Gruppo del Leone a settembre 2017, come Responsabile di Generali Investments Partners ed è stato nominato Amministratore Delegato della Business Unit A&WM nel marzo 2021. Nel giugno 2021, è anche nominato Amministratore Delegato di Generali Investments Holding.

In precedenza, a partire dal 1996, ha ricoperto varie posizioni di responsabilità nel team Sales & Marketing di Schroders: è stato nominato Responsabile della distribuzione Pan Europea e delle Istituzioni Finanziarie Globali di Gruppo nel 2012, Country Head e Presidente di Schroder Investment Management (SIM) Tokyo, dove è stato nominato anche Presidente del Board di SIM Japan nel 2009, Head of Intermediary Europa Continentale & Medio Oriente, Membro del Comitato Esecutivo della Distribuzione Globale, Membro del Comitato della Distribuzione Retail Globale a Londra nel 2006, Country Head e Direttore Generale della brench Italiana, assumendo la responsabilità di tutte le attività svolte dal Gruppo Schroders in Italia.

Ha assunto, inoltre, il ruolo di Rappresentante dei Gestori dei Fondi Esteri in Assogestioni (associazione italiana dei gestori patrimoniali), diventando Membro del Consiglio di Amministrazione, e in IFI come Membro del Comitato Esecutivo dal 2002.

In passato, Carlo è entrato in Intereuropa Sim come Responsabile Sales & Marketing, per creare la divisione vendite e sviluppare e gestire la rete di distribuzione finanziaria a livello nazionale. Ha iniziato la sua carriera in Fideuram a Milano.