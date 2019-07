CheBanca!: raccolta netta accelera, crescono la base clienti e i consulenti a 335 unità

Oltre 90mila nuovi clienti e 2,6 miliardi di risparmi raccolti sono alcuni dei numeri registrati da CheBanca! nell’esercizio 2018/19. Il gruppo guidato da GianLuca Sichel rendo noto di aver chiuso l’esercizio fiscale con ottimi risultati commerciali.

I ricavi crescono del 2% a 297 milioni, ben diversificati tra margine di interesse (211 milioni) e commissioni a 86 milioni (+8%). Stabili i costi a 236 milioni di euro e questo, dice la digital bank del gruppo Mediobanca, nonostante l’accresciuta operatività e distribuzione. Cresce anche l’utile lordo toccando +16% a 47,1 milioni di euro così anche i ricavi toccano un trend positivo nell’ultimo trimestre a 77 milioni di euro (+4%).

La raccolta netta è stata pari a 2,6 miliardi, prevalentemente in raccolta gestita e amministrata (1,8 miliardi) e le masse sono in crescita a 25,4 miliardi (+12% a/a, +2% t/t) con tutte le componenti in crescita (AUM/AUA a €10,3mld (+22% a/a), depositi a €15 mld (+6% a/a). Significativo aumento anche per la base clienti che tocca le 865mila unità: in particolare nell’anno sono stati acquisiti 94 mila nuovi clienti, per il 40% attraverso canali digitali.

L’attività di relazione, si legge nella nota, è sempre più focalizzata sulla consulenza finanziaria, supportata da importanti investimenti in formazione e certificazione degli advisor, evoluzione delle piattaforme di CRM e rafforzamento digitale dei processi, con quasi il 60% delle firme per operazioni dispositive dei clienti eseguite in filiale mediante firma digitale.

Per il secondo anno consecutivo inoltre CheBanca! Segna una distribuzione ampiamente potenziata che conta 780 professionisti e 180 punti vendita. Il gruppo tocca inoltre 445 gestori affluent (+29 a/a), cui sono riconducibili 1,3 miliardi di NNM, 335 consulenti finanziari (+109 a/a), cui sono riconducibili anche qui 1,3 miliardi di asset e 110 Filiali CheBanca! e 70 uffici di consulenti finanziari (+23 a/a). Numeri soddisfacenti per l’AD GianLuca Sichel.