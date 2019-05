CFO summit: tre regole per il direttore finanziario del domani

“E’ importante parlare di sostenibilità, innovazione, trasformazione digitale e altre cose del genere, ma se l’azienda poi non può trasformare questi temi e piani in realtà, essi rimangono solo delle belle presentazioni su power point”: Jeroen De Flander esperto di strategia aziendale e co-fondatore di The Performance Factory descrive così l’importanza del processo di esecuzione nelle prassi aziendali. Sotto questo aspetto il direttore finanziario (o Cfo) ricopre naturalmente un ruolo chiave. De Flander ha anticipato, in un’intervista a BiMag, alcuni dei contenuti che presenterà al “Cfo Summit 2019”, che avrà luogo presso il Magna Pars Event Space di Milano il prossimo 5 e 6 giugno (l’evento, organizzato da Business International vede Wall Street Italia fra i media partner).

Il “Cfo 4.0”, secondo Flander, dovrebbe fare sue almeno tre regole: