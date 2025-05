Certificati, partenza record nel 2025: superati i 7 miliardi di euro sul primario

Il mercato italiano dei certificati archivia un avvio d’anno da record. Secondo ACEPI, Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento, nel primo trimestre dell’anno sono stati collocati sul mercato primario oltre 7 miliardi di euro in nuovi prodotti, per la precisione 7,036 milioni.

È il miglior primo trimestre mai registrato e rappresenta il secondo valore assoluto più alto, subito dopo il record del quarto trimestre 2023 (7,979 milioni). La crescita su base trimestrale è del 33%, mentre l’incremento rispetto alla media annuale 2024 è pari al 19%. Il dato conferma il trend positivo in corso dal 2022, con una fase di consolidamento visibile già nel 2023. A rendere il quadro ancora più solido è la rappresentatività degli emittenti: quelli associati ad ACEPI coprono il 92% del mercato.

Offerta in espansione: emissioni in crescita del 13%

Accanto all’incremento dei volumi, cresce anche il numero di nuove emissioni. Nel trimestre sono stati lanciati 538 certificati, in aumento del 13% rispetto ai tre mesi precedenti. Il dato prosegue la tendenza degli ultimi cinque anni, durante i quali il numero medio di emissioni trimestrali è salito da 208 (dato 2020) a 447 nel 2024. Un dato che riflette un’offerta sempre più ampia e articolata, capace di rispondere a un mercato in evoluzione e a una domanda diversificata da parte degli investitori, alla ricerca di strumenti flessibili, con rendimento potenziale e controllo del rischio.

Prodotti protetti in testa

I certificati a capitale protetto mantengono la leadership tra le preferenze degli investitori, rappresentando il 62% dei volumi collocati. La ripartizione interna premia ancora una volta i prodotti Digital, che rappresentano il 66% di questa categoria, seguiti dagli Equity Protection al 34%.

Dopo un rallentamento nella parte finale del 2024, tornano a guadagnare terreno i certificati a capitale condizionatamente protetto, che passano dal 31% del quarto trimestre 2024 all’attuale 35%. Tra questi, la quota maggiore è assorbita dagli Express (41%), seguiti dai Bonus (31%) e dai Cash Collect (22%). Le Credit Linked Notes mantengono una presenza stabile, con il 5% del collocato, in linea con gli anni precedenti.

La liquidità torna a muoversi

Il rapporto tra certificati a capitale protetto (62%) e quelli condizionati (35%) fornisce un’indicazione importante sulla propensione al rischio degli investitori. Nonostante il contesto internazionale resti segnato da tensioni geopolitiche, i dati del trimestre indicano una lieve ma significativa apertura verso soluzioni più dinamiche.

Un ruolo chiave lo ha giocato la liquidità generata dalle scadenze anticipate di fine 2024, che è stata prontamente reimpiegata in nuove strutture. Gli investitori hanno privilegiato strumenti con caratteristiche cedolari – come i Digital e gli Express – capaci di offrire rendimento e, al contempo, protezione del capitale, sia in forma incondizionata che condizionata al verificarsi di determinati eventi di mercato.