Certificati, da Goldman Sachs una nuova gamma di Cash Collect Barriera 35%

Novità per Goldman Sachs sul SeDex di Borsa Italiana. La banca americana ha emesso una nuova gamma di certificati Cash Collect Barriera 35% con scadenza a 36 mesi e premi fissi trimestrali non condizionati all’andamento dei due sottostanti.

Le date di pagamento del premio per questo certificato sono 12, con cadenza trimestrale e compresa tra lo 0,35% e l’1,05% del prezzo di emissione.

I certificati prevedono inoltre la protezione condizionata del capitale a scadenza: l’investitore riceve a scadenza il prezzo di emissione per ogni prodotto acquistato se il prezzo del sottostante con la performance peggiore alla data di valutazione finale non è diminuito di oltre il 65% rispetto al suo prezzo di riferimento iniziale.

Questi prodotti hanno come sottostanti alcuni colossi europei e big di Piazza Affari raggruppati in coppie in base al rispettivo settore di appartenenza (bancario, tlc, moda, oil&gas, aviolinee, automotive, food e utilities). Il livello barriera è per tutti gli strumenti al 35% del prezzo di riferimento iniziale.

Alla scadenza, dopo 36 mesi (20 febbraio 2023), gli investitori riceveranno 100 euro per ciascun certificato nel caso in cui il prezzo ufficiale di chiusura dei due sottostanti alla data di valutazione finale (13 febbraio 2023) sia pari o superiore al livello barriera a scadenza (pari al 35% del prezzo di riferimento iniziale del sottostante).

Altrimenti, ove almeno uno dei due sottostanti quoti a un prezzo inferiore al livello barriera, l’investitore riceve, oltre al premio fisso trimestrale, un importo commisurato alla performance negativa del sottostante peggiore con conseguente perdita totale o parziale sul capitale investito.

Ad esempio, ove il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante con la performance peggiore alla data di valutazione finale sia inferiore del 70% rispetto al suo prezzo di riferimento iniziale, l’investitore, ipotizzando che abbia acquistato il certificato al prezzo di emissione, subirà una perdita del capitale pari al 70% e riceverà un ammontare pari a 30 euro per ciascun prodotto.

Per ulteriori informazioni sui certificati di Goldman Sachs visitare il sito: https://www.goldman-sachs.it/certificati-cash-collect-febbraio-2020/