Certificates Room: ottimizza il portafoglio con i certificati (VIDEO)

Lo scorso 24 giugno si è svolta una puntata speciale di Certificates Room, format ideato da WSI in collaborazione con BNP Paribas. La puntata ha ospitato come relatori Pierpaolo Scandurra, Ceo di Certificati e Derivati e Direttore del Certificate Journal, Vincenzo Gallo, Responsabile dell’Ufficio Studi di Certificati e Derivati, Luca Comunian di BNP Paribas e Michele Fanigliulo dell’Ufficio Studi di Wall Street Italia.

Il webinar è stata l’occasione per trattare diversi temi importanti.

Le ragioni del successo dei Certificate: rendimenti sempre più risicati del mercato obbligazionario e mercato azionario sempre più volatile e nervoso sono stati i due impatti principali delle politiche delle banche centrali negli ultimi anni. E sono anche due delle principali ragioni del successo e dell’utilità dei certificati (parte a cura di Michele Fanigliulo).

Un certificate per ogni evenienza: Pierpaolo Scandurra ci mostra come si è mosso in questi primi 6 mesi il mondo dei certificati, quali quelli più apprezzati dal mercato e perché.

L’impatto delle operazioni straordinarie sui Certificate: Vincenzo Gallo ha spiegato quali sono gli impatti delle operazioni straordinarie sui certificati. Operazioni ad esempio come acquisizioni, fusioni, aumenti di capitale e split azionari.

Ottimizzazione del portafoglio d’investimento: Pierpaolo Scandurra ha mostrato operativamente come usare e scegliere i certificati e quali vantaggi questi possono apportare al proprio portafoglio.