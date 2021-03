Certificates Room: cosa sono e come sfruttare le potenzialità dei Maxi Cash Collect

Giovedì 18 marzo alle ore 17.30 andrà in onda la nuova puntata di Certificates Room, format interamente dedicato al mondo dei certificati. Ospite della puntata sarà Piermattia Menon, dell’Ufficio Studi di Consultique. L’intera puntata sarà dedicata ad approfondire una tipologia particolare di Cash Collect: i Maxi Cash Collect. Un prodotto d’investimento che paga un primo premio particolarmente elevato e che può essere utilizzato in diverse strategie d’investimento, come ad esempio l’ottimizzazione fiscale del portafoglio.

