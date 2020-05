Certificates Room: attutire i colpi della volatilità con gli Airbag Certificates

Martedì 19 maggio alle 15.00 andrà in onda la nuova puntata di Certificates Room, format interamente dedicato al mondo dei certificati.

Ospite della puntata sarà il docente Mauro Camelia dell’Università di Siena, autore, tra l’altro, di diversi libri sui certificati. Il docente ci spiegherà nel dettaglio il meccanismo di funzionamento e le caratteristiche degli Airbag Certificates, strumenti a capitale condizionatamente protetto che permettono di attutire i colpi della volatilità.

Il tutto come sempre accompagnato da casi pratici e spiegando come sfruttare in un portafoglio questa tipologia di prodotto.