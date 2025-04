Catastrofi naturali: danni fino a 300 miliardi. Italia tra i Paesi più esposti e meno protetti

Nel 2025 le catastrofi naturali potrebbero causare fino a 300 miliardi di dollari di perdite assicurate globali in un anno di picco. Lo evidenzia l’ultimo rapporto dello Swiss Re Institute, secondo cui l’Europa è sempre più a rischio alluvioni, mentre l’Italia si conferma tra i Paesi europei con il più alto divario di protezione: il 78% delle perdite non è coperto da assicurazioni. Solo nel 2024, tre eventi alluvionali in Europa hanno causato danni per 9 miliardi di dollari, con Valencia epicentro del disastro più costoso. In un contesto in cui gli eventi estremi aumentano per frequenza e intensità, Swiss Re lancia l’allarme: “Serve più prevenzione e collaborazione tra pubblico e privato. La nuova legge italiana sulle polizze catastrofali è un primo passo, ma la strada è lunga”.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo delle assicurazioni e delle previdenza. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

La stima dei danni nel 2025

Il 2025 è iniziato con gli incendi di Los Angeles che hanno causato perdite assicurate stimate in 40 miliardi di dollari. Sebbene queste perdite derivanti da un pericolo secondario siano significative, i pericoli primari rimangono la minaccia più grande: quando un uragano violento o un forte terremoto colpisce un’area urbana densamente popolata, quell’anno le perdite assicurate possono essere più del doppio rispetto al trend dei danni di lungo periodo. Sulla base del suo modello di analisi proprietario, l’ultimo studio sigma dello Swiss Re Institute stima che, in un anno di picco, uragani e terremoti potrebbero causare perdite assicurate a livello globale pari o superiori a 300 miliardi di dollari.

L’importanza della prevenzione

Urs Baertschi, CEO Property & Casualty Reinsurance di Swiss Re, ha dichiarato: “Oltre a supportare i clienti nel trasferimento tradizionale dei rischi, i riassicuratori forniscono anche dati, informazioni relative ai rischi e conoscenza sui punti di vulnerabilità. Il settore della riassicurazione interviene per assorbire gli shock quando il pericolo si trasforma in catastrofe ed è un interlocutore fondamentale per quanto riguarda la consapevolezza e la prevenzione dei rischi”.

La minaccia degli anni di picco

Gli anni di picco, dovuti a qualche evento di pericolo primario o alla somma di eventi di pericolo sia secondario che primario, non dovrebbero essere considerati un’anomalia. L’anno di picco delle perdite più recente è stato il 2017, con gli uragani Harvey, Irma e Maria. Da allora, il rischio sottostante è aumentato in maniera costante di pari passo con la crescita economica, demografica e l’espansione urbana anche in aree vulnerabili alle catastrofi naturali. Inoltre, gli effetti dei cambiamenti climatici stanno contribuendo ad aggravare le perdite per certi rischi meteorologici e in alcune aree geografiche.

L’inflazione c’è anche sui danni

Secondo le stime del Swiss Re Institute, alcuni degli uragani che hanno colpito all’inizio del XX secolo oggi causerebbero danni per oltre 100 miliardi di dollari. Ad esempio, l’uragano Andrew ha causato nel 1992 perdite assicurate ai prezzi odierni per 35 miliardi di dollari. Se un uragano dovesse seguire oggi lo stesso percorso, provocherebbe perdite quasi tre volte superiori, a causa della crescita economica, dell’aumento della popolazione e dell’espansione urbana. Nel frattempo, l’uragano Katrina, il singolo evento assicurato più costoso di sempre per il settore ri/assicurativo, non causerebbe la stessa distruzione di 20 anni fa. Le perdite assicurate raggiungerebbero comunque circa 100 miliardi di dollari a causa dell’aumento dei costi delle abitazioni e dell’edilizia, ma il miglioramento delle difese contro le inondazioni e la diminuzione del 20% della popolazione locale lungo il percorso di Katrina hanno ridotto significativamente l’esposizione al rischio.

L’Europa e il rischio alluvioni

Mentre a livello globale la gravità delle perdite è in aumento, nel 2024 gli Stati Uniti hanno rappresentato quasi l’80% dei danni assicurati a livello mondiale, a causa della loro vulnerabilità a forti temporali, uragani, inondazioni, incendi e terremoti. A 20 miliardi di dollari, lo scorso anno i danni assicurati a livello globale causati da inondazioni sono stati i terzi più elevati mai registrati dal report sigma del Swiss Re Institute, dopo quelli del 2011 e del 2021. Sebbene le perdite economiche siano più elevate in Asia, i danni assicurati causati dalle inondazioni sono più alti in Europa e lo scorso anno le perdite assicurate legate all’acqua sono state pari a 11 miliardi di dollari (esclusi i danni causati dalle inondazioni legate ai cicloni tropicali), più della metà del totale globale. Dal 2021 si sono verificati quattro eventi alluvionali che hanno causato danni per diversi miliardi di dollari in Europa, tre dei quali nel 2024. Tre inondazioni (in Germania a maggio/giugno, nell’Europa centrale/orientale a settembre e a Valencia, in Spagna, alla fine di ottobre) hanno causato perdite assicurate complessive pari a 9 miliardi di dollari. Il disastro di Valencia è stato l’evento alluvionale più costoso a livello globale dello scorso anno, con danni assicurati pari a 4,7 miliardi di dollari.

L’Italia è poco protetta

“L’Italia è uno dei paesi europei più esposti ai rischi naturali. Allo stesso tempo, ha uno dei livelli più bassi di protezione contro le catastrofi naturali del Continente, con un divario tra le perdite economiche totali e quelle assicurate pari al 78% negli ultimi dieci anni, rispetto al 46% della Francia, al 57% della Germania, al 22% del Regno Unito e al 26% della Svizzera – ha dichiarato Daniela D’Andrea, CEO Swiss Re Italia – Il settore assicurativo è parte integrante della soluzione per colmare i divari di protezione ma, per farlo in modo sostenibile, è necessario ridurre il potenziale di perdita fin dall’inizio con misure di prevenzione e adattamento efficaci e sfruttando nuove fonti di dati e tecniche di analisi innovative. In un contesto in continua evoluzione, affrontare questi rischi richiede un approccio a lungo termine che coinvolga molteplici attori pubblici e privati”.

La svolta normativa nel Bel Paese

Daniela D’Andrea ha aggiunto: “L’introduzione della nuova legge sulle polizze catastrofali in Italia rappresenta un importante passo avanti per il mercato italiano. Questa misura costituisce una svolta positiva, in quanto incoraggia una maggiore diffusione di questa copertura e sottolinea l’importanza di un simile passo per promuovere una maggiore responsabilità nel mercato. La strada da percorrere è ancora lunga, ma ogni azione in questa direzione è fondamentale per garantire un futuro più stabile e protetto al nostro Paese”.

Le scelte per il futuro

Poiché i danni causati dalle catastrofi naturali continuano ad aumentare, è fondamentale ridurre il potenziale di perdita sin dall’inizio, sia per abbassare il costo delle assicurazioni che per mantenere sostenibili i business di trasferimento del rischio. Ad esempio, tempeste violente possono aggirare i sistemi di protezione locali e causare inondazioni e, sebbene le misure di mitigazione abbiano un costo, un recente studio del Swiss Re Institute dimostra che la protezione dalle inondazioni tramite dighe, argini e paratoie è fino a dieci volte più efficace in termini di costi rispetto alla ricostruzione dopo un disastro.

La collaborazione tra pubblico e privati

Jérôme Haegeli, capo economista del gruppo Swiss Re, ha dichiarato: “Una stretta collaborazione tra il settore pubblico e quello privato è fondamentale per garantire misure di protezione efficaci in grado di ridurre le perdite. Inoltre, un settore riassicurativo ben capitalizzato, sostenuto da 500 miliardi di dollari di capitale, funge da ammortizzatore essenziale, aiutando le comunità e le economie a riprendersi più rapidamente. Ecco perché è importante che il capitale cresca di pari passo con l’aumento del rischio, affinché il settore possa continuare a svolgere il proprio ruolo nei futuri anni di picco”.

Guardare indietro è fondamentale per programmare il futuro. Nel 2024, i danni assicurati causati da catastrofi naturali a livello globale hanno raggiunto i 137 miliardi di dollari a causa degli uragani Helene e Milton, delle forti tempeste convettive negli Stati Uniti, degli incendi e delle gravi inondazioni in tutto il mondo.