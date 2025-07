Cassa Lombarda, raccolta netta pari a 200 milioni da inizio anno

Sulla scia dei risultati 2024, con record storici per masse in gestione per quasi 6 miliardi di euro (+8,5%) e utile (oltre 6 milioni +6,7%), Cassa Lombarda, boutique milanesedi wealth management, si avvia a chiudere il primo trimestre con una raccolta netta di quasi 200 milioni di euro, già oltre l’obiettivo previsto per il primo semestre 2025, e con risultati reddituali che segnano una progressione di circa il 10% rispetto a quelli conseguiti nel medesimo periodo dello scorso anno.

Nei prossimi mesi la banca guidata dall’ad Paolo Vistalli (nella foto) intende proseguire nel rafforzamento della struttura commerciale e dare corso ad investimenti in innovazione volti a consolidare il proprio posizionamento di mercato. Lo sviluppo strategico è focalizzato su un modello in open architecture sempre più sartoriale, tra consulenza evoluta, gestioni patrimoniali tailor-made e soluzioni innovative di investimento.