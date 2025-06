Cash Collect Barclays: rendimento 15% con barriera capitale al 40% sui big bancari italiani

di Salvatore Pugliese

Mentre lo scenario geopolitico continua a oscillare tra incertezze e tensioni globali, i mercati finanziari non si fermano. L’Italia, in particolare, vede nel settore bancario il vero motore del rialzo: un comparto trainante che attira l’interesse di molti investitori.

In questo contesto, Barclays propone una soluzione che coniuga rendimento e protezione: un Cash Collect Certificate con premio annuo del 15% e barriera capitale al 40%, pensato per chi non vuole rinunciare all’opportunità di partecipare al trend bancario italiano con una gestione del rischio calibrata.

Una cornice di mercato dinamica, ma leggibile

Nonostante la pressione internazionale, i listini azionari proseguono la loro corsa. Il FTSE MIB ha superato i 40.000 punti (+17,4% da inizio anno), l’S&P500 si è riportato in area 6000, e anche il Bitcoin ha registrato massimi storici.

Tra i protagonisti di questa fase di crescita ci sono le banche italiane: UniCredit che è cresciuta quest’anno di circa il 50%, Intesa Sanpaolo con +28,8%, Banco BPM quasi +32%, Bper +30,54%, e MPS +8,15%.

Una risposta concreta alla domanda del momento

In un simile contesto, gli investitori si chiedono: “Meglio prendere profitto o restare in posizione?” Barclays offre un approccio intermedio: continuare a cavalcare il settore bancario con un prodotto che unisce rendimento e paracadute difensivo.

Il Certificate Barclays in sintesi

Cedole mensili dell’1,25% (15% annuo lordo)

(15% annuo lordo) Barriera premio al 60% del valore iniziale dei sottostanti

del valore iniziale dei sottostanti Barriera capitale al 40% a scadenza (protezione fino a -60%)

a scadenza (protezione fino a -60%) Paniere composto da UniCredit, Banco BPM, Bper e MPS

Autocall step-down dal 6° mese: attivazione progressiva fino alla scadenza naturale (giugno 2028)

dal 6° mese: attivazione progressiva fino alla scadenza naturale (giugno 2028) codice ISIN: XS3043957615

Premi mensili con memoria: rendimento e flessibilità

Il Certificate prevede cedole mensili condizionate all’andamento dei sottostanti: se tutti i titoli si mantengono sopra il 60% del loro valore iniziale, si attiva il premio dell’1,25%. In caso contrario, il premio non viene perso, ma conservato in memoria per essere corrisposto nel primo mese utile.

Un meccanismo ideale in fasi di volatilità, che consente di accumulare premi anche in presenza di brevi correzioni.

Esempio:

Febbraio 2026: un titolo sotto il 60% → nessun premio

Marzo 2026: tutti sopra il 60% → l’investitore riceve 2 premi: marzo + febbraio

Autocall step-down: rimborso anticipato se il mercato tiene

Dal sesto mese (settembre 2025), il Certificate può scadere anticipatamente: se tutti i titoli superano una soglia decrescente (dal 100% iniziale, -1% al mese), il prodotto si chiude con rimborso integrale del capitale + premi maturati.

Esempio:

Dicembre 2025 → soglia autocall 100%

Gennaio 2026 → soglia 99%

Febbraio 2026 → soglia 98%

Questo consente di ottimizzare i tempi dell’investimento e beneficiare di condizioni favorevoli anche in anticipo rispetto alla scadenza naturale.

Barriera al 40%: protezione robusta del capitale

A scadenza (giugno 2028), se anche solo un titolo del paniere scende sotto la barriera del 40%, si subisce una perdita proporzionale alla performance del peggiore. In tutti gli altri casi, l’investitore riceve il rimborso integrale del capitale.

Esempio:

UniCredit perde il 65% → capitale rimborsato al 35%

UniCredit perde il 55% → capitale rimborsato al 100%

Perché considerare questo Certificate Barclays

Premi mensili con effetto memoria

con effetto memoria Protezione fino a -60% con barriera capitale discreta

con barriera capitale discreta Opzione di rimborso anticipato con autocall progressiva

con autocall progressiva Strumento quotato su Borsa Italiana

su Borsa Italiana Codice ISIN XS3043957615 : accessibile da qualsiasi banca

: accessibile da qualsiasi banca Vantaggio fiscale: utile per compensare minusvalenze

Rischi da tenere presenti

Capitale non protetto in caso di discesa sotto la barriera del 40% a scadenza

in caso di discesa sotto la barriera del 40% a scadenza Rischio emittente (Barclays): assenza di garanzia sul capitale in caso di insolvenza

(Barclays): assenza di garanzia sul capitale in caso di insolvenza Liquidità dipendente dal market maker, sebbene Barclays sia tenuta a fornire quotazioni

Come acquistare il Certificate

È sufficiente inserire il codice ISIN XS3043957615 nella propria piattaforma bancaria o presso un intermediario autorizzato. È consigliata la lettura approfondita della documentazione ufficiale (KID e Condizioni Definitive) disponibile sul sito dell’emittente.

Nota di trasparenza

Questo contenuto è stato realizzato con il contributo di uno sponsor, come un emittente o un intermediario. Le informazioni riportate non costituiscono in alcun caso consulenza finanziaria. Opinioni e considerazioni non vanno intese come raccomandazioni di investimento, fiscali o legali. Il presente messaggio è destinato al pubblico indistinto, lo scrivente declina ogni responsabilità per decisioni prese sulla base dei contenuti. Prima di investire, si invita a consultare la documentazione ufficiale dell’emittente e a rivolgersi a un consulente abilitato.