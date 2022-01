Casa: quante annualità di stipendio servono per comprarla

Per acquistare una casa nel 2021, gli italiani hanno dovuto impegnare 6,7 annualità di stipendio, un dato non distante da quello del 2020. Sono le stime dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa che, nel confronto a distanza di dieci anni, mette in luce progressivo calo dei prezzi a livello nazionale: nel 2011, per la stessa metratura, erano necessarie 8,4 annualità.

L’analisi si basa sui dati relativi al prezzo al metro quadro di un immobile medio usato, raccolti dalle agenzie affiliate delle Grandi Città e rilevati a gennaio 2021, e sulle retribuzioni contrattuali annue di cassa per dipendente (al netto dei dirigenti) a tempo pieno per attività economica e contratto, al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, ricavate dalla banca dati ISTAT. Si è inoltre ipotizzato che il reddito fosse destinato interamente all’acquisto di un’abitazione di 85 mq. In questa analisi il valore finale della retribuzione è stato ottenuto da una stima.

Casa: Milano la città più cara

Ancora una volta si conferma Milano la città più cara: il capoluogo lombardo è anche quello che ha avviato un deciso recupero dei prezzi e questo comporta un maggiore impegno economico per l’acquisto della casa, pari circa al doppio rispetto alla media annuale (12,3 annualità). Segue Roma con 9,2 annualità. Al terzo posto si piazza ancora una volta Firenze con 8,6 annualità.

Le città italiane dove il mattone è meno bollente spicca sono Palermo e Genova (3,5), quest’ultima con un lieve recupero rispetto ad un anno fa dovuto al fatto che nella prima parte del 2021 nel capoluogo ligure i valori sono leggermente aumentati.

Effettuando un confronto a distanza di dieci anni, si evince che a livello nazionale la differenza è stata consistente: infatti si è passati dalle 8,4 annualità nel 2011 alle 6,7 del 2021. In tutte le grandi città si registra una contrazione delle annualità di stipendio che occorrono per acquistare la casa con l’eccezione di Milano in cui è necessario lo stesso numero di annualità.