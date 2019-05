Carige, sindacati a BlackRock: lavoratori da tutelare

Banca Carige non verrà trasformata in una boutique e non verranno dimezzati i dipendenti. La rassicurazione arriva dai tre commissari, Fabio Innocenzi, Raffaele Lener e Pietro Modiano, in una lettera a 4.000 lavoratori dell’istituto ligure.

“Le indiscrezioni di queste ultime ore sono del tutto infondate e in quanto tali inutilmente allarmistiche. Non è vero che in discussione ci sono progetti per trasformare Carige in una boutique finanziaria e/o dimezzarne i dipendenti.

Proprio i dipendenti si sono rivolti al fondo BlackRock chiedendo l’apertura di un tavolo con l’obiettivo di tutelare i lavoratori e salvaguardare il futuro della banca ligure, commissariata dalla Banca centrale europea. A rappresentarli il segretario generale della Fabi, la Federazione autonoma bancari italiani, Lando Maria Sileoni come riporta Il Sole 24 Ore.