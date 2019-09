Capital Group, Matteo Astolfi nuovo managing director per l’Italia

La notizia era nell’aria da diversi mesi, ora ha anche i crismi dell’ufficialità. Capital Group ha nominato Matteo Astolfi (nella foto) managing director per gli intermediari finanziari in Italia, il quale sarà responsabile della continuazione del piano di espansione in Italia e riporterà a Grant Leon, managing director per gli intermediari finanziari in Europa e Asia. Astolfi sarà operativo dal 23 settembre ed entra in Capital Group da M&G, dove ricopriva il ruolo di country head of Italy and Greece. In precedenza, ha lavorato in Pioneer Investments per dieci anni e per tre presso KPMG.

Astolfi lavorerà a stretto contatto con il team di Capital Group già presente in Italia per espandere il business e formare alleanze strategiche con gli intermediari finanziari per rendere disponibili i servizi di investimento di Capital Group agli investitori italiani.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Matteo Astolfi in Capital Group”, afferma Grant Leon. “L’Italia è uno dei nostri mercati più importanti a livello europeo e, dall’apertura dei nostri uffici a Milano nel 2013, il team ha fatto dei notevoli progressi nello sviluppo del business. Matteo porta con sé oltre 22 anni di esperienza nel settore e una grande attenzione al cliente. La sua nomina rafforza ulteriormente il nostro team ed è parte del nostro impegno a continuare l’espansione in Italia”.