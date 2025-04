California supera il Giappone e diventa la quarta economia mondiale

La California ha superato il Giappone diventando la quarta economia mondiale, secondo i dati dei tracker internazionali e nazionali. Il governatore Gavin Newsom ha reso noto questo risultato in una dichiarazione, affermando che i nuovi dati del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e del Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti hanno rilevato che il PIL della California supera ora quello del Giappone.

“La California non si limita a tenere il passo con il mondo, ma lo sta imponendo. La nostra economia sta prosperando perché investiamo nelle persone, diamo priorità alla sostenibilità e crediamo nel potere dell’innovazione”, ha dichiarato Newsom in un comunicato.

California: PIL in crescita a 4,1 trilioni di dollari

Nei dati appena pubblicati, il FMI e il BEA stimano il PIL nominale della California a 4,1 trilioni di dollari, rispetto ai 4,01 trilioni del Giappone. I dati mostrano anche che, se la California fosse un Paese a sé stante, il suo tasso di crescita supererebbe quello degli Stati Uniti e di qualsiasi altra nazione del mondo. Il PIL nominale dello Stato crescerà del 6% nel 2024, superando il tasso del 5,3% degli Stati Uniti, del 2,6% della Cina e del 2,9% della Germania.

Newsom si è poi scagliato contro il Presidente Donald Trump per le sue politiche tariffarie, che secondo Newsom minacciano di far deragliare la crescita della California. “Mentre celebriamo questo successo, riconosciamo che i nostri progressi sono minacciati dalle politiche tariffarie sconsiderate dell’attuale amministrazione federale. L’economia californiana è la forza della nazione e deve essere protetta”, ha aggiunto.

Governatore California contro Trump: dazi sono un danno

L’ufficio di Newsom ha sostenuto in un comunicato che i dazi di Trump hanno “portato scompiglio nell’economia, destabilizzato i mercati azionari e obbligazionari, causato centinaia di miliardi di dollari di perdite e inflitto costi più elevati ai consumatori e alle imprese. . “Questi danni continueranno a crescere, poiché si prevede che le tariffe del Presidente Trump ridurranno l’economia statunitense di 100 miliardi di dollari all’anno”, ha aggiunto l’ufficio di Newsom.

La scorsa settimana l’amministrazione di Newsom ha fatto causa per bloccare le tariffe di Trump e New York sta guidando una coalizione di altri Stati in una causa simile. Tra gli Stati che hanno fatto causa insieme a New York ci sono Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico, Oregon e Vermont.