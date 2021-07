Fisco, il calendario completo delle scadenze di luglio

Per il prossimo mese di luglio sono sei le date da segnare in rosso per i pagamenti e le comunicazioni da rendere al fisco: 15, 16, 20, 23, 26 e 30 luglio. Lo scadenzario ufficiale dell’Agenzia delle Entrate è già disponibile online, per aiutare nell’orientamento di quello che si prospetta come un mese fitto di adempimenti.

Fisco, le date-chiave di luglio