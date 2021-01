Calendario Borsa Italiana 2021: ecco quali sono le giornate di chiusura

Come gli altri principali mercati finanziari mondiali, anche Borsa Italiana osserva dei turni di riposo in alcune giornate specifiche e rimane aperta in altri giorni festivi. Ecco il calendario delle chiusure del 2021.

Calendario Borsa Italiana 2021

Per l’anno 2021, Borsa Italiana propone per i propri mercati le seguenti giornate di chiusura:

tutti i sabati;

tutte le domeniche;

venerdì 1 gennaio (Capodanno);

venerdì 2 aprile (Venerdì Santo);

lunedì 5 aprile (Lunedì dell’Angelo);

venerdì 24 dicembre (Vigilia di Natale)

venerdì 31 dicembre (San Silvestro);

nonché, limitatamente al sistema multilaterale di negoziazione denominato Borsa Italiana Equity MTF, Segmento After Hours, nelle seguenti sedute: