Calcio: due famosi club europei si affidano ai crypto sponsor

In qualità di Official Blockchain Partner, BlockDAG sfrutterà la vasta fanbase globale dell’Inter per amplificare in modo significativo l’esposizione del proprio marchio, si legge sul sito del club nerazzurro.

Con milioni di tifosi appassionati in tutto il mondo, l’Inter offre a BlockDAG una piattaforma impareggiabile per coinvolgere un nuovo pubblico, espandere la propria community di possessori di token, sviluppatori e partner commerciali e incentivare l’adozione della sua tecnologia blockchain all’avanguardia. Grazie a questa partnership, BlockDAG potrà godere di un’esposizione globale senza precedenti: il brand apparirà infatti sui LED bordocampo e sul maxischermo in occasione delle partite casalinghe dell’Inter, con il brand che sarà visibile a milioni di tifosi sia allo stadio che in tv da tutto il mondo. Sono inoltre previsti contenuti digitali, post sui social media dell’Inter e una serie di campagne ed eventi che aumenteranno ulteriormente la visibilità del brand.