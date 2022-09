È Francesca Cacciapaglia la nuova head of private banking unit della Banca Popolare di Bari, istituto di credito che fa capo al Gruppo Bancario Mediocredito Centrale. L’ha reso noto la manager stessa sul suo profilo Linkedin.

Chi è Francesca Cacciapaglia

Cacciapaglia, che lavora per Banca Popolare di Bari da quasi 14 anni, ha occupato in precedenza la posizione di head of retail business coordination (aprile 2021 -settembre 2022) e ancora prima di investment advisor e fund selector (2009-2021).

Prima di approdare alla banca pugliese, Cacciapaglia ha lavorato come sales executive presso Franklin Templeton Investments e nel gruppo Allianz come marketing project manager. In precedenza, è stata financial trainee alla Ras Business School, marketing project manager e si è occupata di wealth planning presso Ras. E’ stata anche assistant fund manager presso Eurizon Slj Capital. Si è laureata in finanza presso l’Università Bocconi di Milano nel 2002.