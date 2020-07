Busta paga: scattano gli aumenti. Ecco di quanto e per chi

Scatta da oggi, 1° luglio 2020, il taglio al cuneo fiscale più volte annunciato dal governo e che si traduce in vari aumenti in busta paga diversi a seconda delle fasce di reddito. Il taglio è modulato a partire dal bonus Renzi, quello da 80 euro erogato a circa 11 milioni di contribuenti con redditi fino a 26mila euro annui che viene ora aumentato di 20 euro arrivando a 100 euro.

Il nuovo sistema prevede inoltre che il bonus 100 euro sia erogato anche ai redditi più alti fino a 40mila euro annui mentre per i redditi da 28.000 a 39.999 euro è previsto un intervento progressivo (all’aumentare del reddito diminuisce il taglio delle tasse). Facciamo il punto.

“Per 4 milioni e mezzo aumenteranno di 100-80 euro netti al mese che arriveranno in busta paga. Per 11 milioni i vecchi 80 euro arriveranno a 100. Un taglio significativo delle tasse di oltre 7 miliardi l’anno a regime”.

Così il ministro dell’economia e delle finanza Roberto Gualtieri.

“Abbiamo ridotto le tasse a 16 milioni di lavoratori e dal primo luglio gli stipendi aumenteranno per 16 milioni di persone, per 4,5 milioni aumenteranno di 100-80 euro netti al mese, per 11 milioni i vecchi 80 euro arriveranno a 100 euro, un aumento significativo.