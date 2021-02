Build It: ora Amazon produce direttamente in base ai preordini

L’orologio a cucù, la bilancia intelligente da cucina e la stampante sono i tre primi prodotti targati Amazon destinati al mercato americano e frutto della nuova iniziativa Build It. Amazon Build It è la nuova iniziativa del colosso di e-commerce che permette di sviluppare nuovi prodotti con l’aiuto degli utenti e il meccanismo dei preordini.

Build It: di cosa si tratta

Build It è simile al concetto di crowdfunding: l’azienda proporrà agli utenti nuovi prodotti a un prezzo promozionale per 30 giorni e, se ci sarà un numero sufficiente di ordini, la società li produrrà fattivamente e li spedirà ai compratori.

Se non venissero effettuati ordini sufficienti, invece, Amazon abbandonerà l’idea e passerà ad altri progetti, rimborsando le spese a tutti i clienti che avevano di fatto investito sulla fattibilità del prodotto iniziale.

Per ora i tre prodotti lanciati con Amazon Build It sono la bilancia intelligente da cucina, Smart Nutrition Scale, disponibile in preordine a 34,99 dollari, la stampante Smart Sticky Note, disponibile a 89,99 dollari, una piccola stampante con tecnologia termica per foglietti adesivi tipo post-it che funziona con i comandi vocali di Alexa, e un a cucù da parete in pre-ordine al prezzo di 79,99 dollari, dotato di 60 LED, un cuculo meccanico a scomparsa e altoparlanti integrati per timer e allarmi.

Al momento Amazon Build It è disponibile solo negli USA e sono disponibili solo questi tre prodotti, che possono essere ordinati entro il 19 marzo. Nel caso in cui la campagna non andasse a buon fine, all’utente non sarebbe addebitato alcun costo.

Il nuovo progetto, come recita la nota per la stampa, è a basso rischio, alta ricompensa e molto divertente, “Un programma progettato per presentare i prodotti che amiamo e su cui desideriamo ricevere i tuoi primi feedback”, dicono dall’azienda di Seattle.