Buffett: le località turistiche su cui punta in Italia per l’immobiliare

Dopo un 2021 dinamico, anche quest’anno il mattone di lusso in Italia dovrebbe confermare un trend vivace secondo gli uomini di Warren Buffett. Merito dell’allentamento delle restrizioni sanitarie e la ripartenza del settore turistico, che stanno portano nuova linfa anche all’immobiliare.

Secondo il network globale Berkshire Hathaway HomeServices, che opera in Italia in partnership con Maggi Properties, mentre il segmento delle abitazioni principali rimane il più dinamico, le previsioni della rete internazionale annunciano un aumento anche degli acquisti relativi alle seconde case, ottimi investimenti a lungo termine.

Marcus Benussi, Managing Partner & General Counsel di Berkshire Hathaway HomeServices – Maggi Properties fa un quadro delle tendenze del periodo:

“Pandemia e guerra sono eventi molto rilevanti ma nonostante tutto, negli ultimi due anni il comparto immobiliare si è dimostrato estremamente resiliente e si aprono ora nuove finestre di interessantissimi investimenti. Chi pensa all’investimento per la seconda casa mette ora tutte le sue energie per cogliere le migliori occasioni. La fiscalità è sempre determinante: spinta decisiva è arrivata dagli incentivi, detrazione IRPEF per le ristrutturazioni, per interventi di riqualifica energetica, bonus facciate, il Superbonus del 110% e il bonus mobili”.