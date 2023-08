Buffett, balzo degli utili per la sua Berkshire Hathaway

Balzo degli utili per Berkshire Hathaway, la holding presieduta da Warren Buffett, il leggendario investitore noto come l’oracolo di Omaha. I conti sono stati diffusi con una nota il 5 agosto scorso. La comunicazione dei risultati finanziari di domenica è una consuetudine per Buffett, che vuole permettere agli investitori di analizzare con calma i conti. “Questo vi permetterà di avere il massimo tempo per l’analisi e darà ai professionisti degli investimenti l’opportunità di fornire commenti informati prima dell’apertura dei mercati lunedì”, aveva spiegato l’oracolo di Omaha. Vediamo nel dettaglio i conti della sua società.

I conti di Berkshire Hathaway

Nel secondo trimestre 2023 l’utile netto è stato pari a 35,91 miliardi di dollari, dopo una perdita di 43,62 miliardi nello stesso periodo del 2022. Una decisa inversione di tendenza, complici 25,9 miliardi di dollari di guadagni sugli investimenti dello scorso trimestre. I buoni risultati sono stati sostenuti da un aumento delle sottoscrizioni assicurative e dei proventi da investimenti della holding.

La holding di Buffett ha chiuso il trimestre con una liquidità quasi record di 147,4 miliardi di dollari, sfiorando un record e superando nettamente i 130,6 miliardi del primo trimestre e i 105,4 miliardi dell’anno precedente.

I riacquisti di azioni della Berkshire sono stati pari a 1,4 miliardi di dollari, in rallentamento rispetto ai 4,4 miliardi del primo trimestre 2023.

I business più remunerativi di Buffett

A guidare il rally della società di Buffett è stata Apple. Il colosso tecnologico di Cupertino ha infatti guadagnato quasi il 18% in borsa nel secondo trimestre 2023.

Per quanto riguarda il settore assicurativo, i guadagni sono esplosi da 715 milioni a 1,25 miliardi di dollari. Il reddito da investimenti assicurativi è salito a 2,3 miliardi di dollari da 1,9 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso. Geico, una delle maggiori compagnie assicurative degli Stati Uniti, che fa capo a Berkshire Hathaway, ha messo a segno: ricavi per 1,25 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2023, contro i 715 milioni dello stesso periodo del 2022; un utile di sottoscrizione al lordo delle imposte di 1,2 miliardi di dollari.

Per quanto concerne le società del settore energetico e del trasporto, ossia BHE e BNSF, i loro utili sono scesi rispetto allo stesso periodo del 2022. Buffett però è riuscito a contenere le perdite da Chevron (scesa in borsa dell’11%) con la riduzione della sua partecipazione nell’azienda petrolifera americana.