Buffett avverte: “stare alla larga dai bond, il futuro è cupo”

Meglio stare alla larga dai bond. A dirlo è Warren Buffett che, nella sua lettera annuale agli azionisti di Berkshire Hathaway, ha spiegato che “le obbligazioni non sono il posto giusto dove stare in questi giorni” aggiungendo che chi investe nel reddito fisso si trova di fronte a un futuro cupo.

“In alcuni grandi e importanti paesi, come la Germania e il Giappone, gli investitori guadagnano un rendimento negativo su trilioni di dollari di debito sovrano”, ha spiegato il tycoon. “Gli investitori a reddito fisso in tutto il mondo – siano essi fondi pensione, compagnie di assicurazione o pensionati – affrontano un futuro cupo. I prestiti rischiosi, tuttavia, non sono la risposta a tassi di interesse inadeguati”, ha affermato.