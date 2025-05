BTP Italia: tasso annuo definitivo pari all’1,85%

Banca Generali rinnova il proprio impegno a sostegno dell’ecosistema delle startup italiane, affiancando per il settimo anno consecutivo Build It Up nella XII edizione dell’Investor Deal Table. Cinque giovani realtà imprenditoriali si sono presentate a una platea di investitori e professionisti, con l’obiettivo di trasformare idee innovative in progetti concreti.