Brexit: governo britannico al lavoro su ipotesi no-deal

Il governo britannico sta “operando sul presupposto” che la Gran Bretagna lascerà l’Unione europea senza un accordo il 31 ottobre.

È quanto ha affermato Michael Gove, responsabile dei preparativi per un’ipotetica Brexit ‘no deal’, in un’articolo pubblicato ieri sul Sunday Times, nel qual Gove scrive che la sua squadra punta ancora a raggiungere un accordo ma sottolinea che “l’ipotesi no deal è adesso una prospettiva molto reale”.

Secondo il domenicale, il premier Boris Johnson ha detto a Gove di presiedere riunioni sette giorni alla settimana finché non si attuerà la Brexit.

Da parte sua, Gove ha spiegato che ritocchi all’accordo messo a punto dall’ex premier Theresa May – che era stato approvato da Bruxelles ma bocciato ripetutamente in Parlamento – non sarebbero sufficienti.

“Non si può semplicemente riscaldare un piatto che è stato rimandato indietro ed aspettarsi che sia più appetitoso”, ha commentato.

Ulteriori conferme in questa direzione sono arrivate dal nuovo ministro delle finanze Sajid Javid, che in un’articolo sul Sunday Telegraph, ha dichiarato: “Ho già incaricato i funzionari di identificare con urgenza in quali aree occorre investiti di più per preparare la Gran Bretagna ad uscire dall’Ue il prossimo 31 ottobre, indipendentemente dal fatto che venga o meno raggiunta un’intesa con Bruxelles. E la prossima settimana annuncerò significativi finanziamenti extra per fare proprio questo ”.