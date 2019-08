Bper promuove la parità di genere

Prosegue il programma di BPER – una realtà forte di cinque banche del gruppo BPER Banca – per la valorizzazione del talento femminile e delle pari opportunità in azienda.

Per BPER la parità di genere è talmente rilevante da diventare un obiettivo chiaro e specifico. L’adesione della banca alla Carta “Donne in banca”, strumento promosso e messo a disposizione delle aziende dall’Abi (Associazione Bancaria Italiana), si inserisce in un percorso avviato già da tempo all’interno del Gruppo che prevede varie iniziative a favore della diversità di genere. Il ruolo delle donne nel mondo bancario, dove rappresentano ormai quasi la metà dei dipendenti del settore (45,9%), è in costante sviluppo. In sostanza, quasi un bancario su due è donna, ma come avviene per altri settori, la vera parità è lontana nonostante sempre più studi ed evidenze confermano che team di lavoro inclusivi e una maggiore presenza femminile in posizioni di responsabilità, contribuiscono all’affermazione di un nuovo modello di business che porta a un miglioramento delle performance dell’azienda.

“A PARI MERITO”, il programma per la valorizzazione del talento femminile e delle pari opportunità in banca, è molto di più di una campagna per le pari opportunità; è un modo per garantire alle donne l’accesso alle posizioni più alte, per creare condizioni di gestione efficiente dei talenti nonché un ambiente di lavoro inclusivo e aperto ai valori della diversità.