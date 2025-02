BPER Banca Private Cesare Ponti, utili 2024 a 57 milioni grazie alla raccolta positiva

Il Consiglio di amministrazione di BPER Banca Private Cesare Ponti ha esaminato e approvato nei giorni scorsi i risultati preliminari della società al 31 dicembre 2024 che mostrano un utile netto di 56,9 milioni, grazie al buon andamento della raccolta e alla performance dei mercati finanziari. Così si legge in una nota, in cui viene spiegato che nel 2024 si è perfezionato il progetto di creazione di BPER Banca Privare Cesare Ponti, veicolo specializzato e polo di eccellenza a servizio diretto della clientela Private del Gruppo BPER, nonché Centro investimenti di Gruppo.

Il progetto è stato realizzato attraverso il perfezionamento dell’operazione di fusione per incorporazione di Optima S.p.A. SIM (Novembre 2023) e del conferimento, da parte di BPER Banca, del ramo d’azienda Private Banking a favore di BPER Banca Private Cesare Ponti (febbraio 2024). Oggi BPER Banca Privare Cesare Ponti eroga servizi di consulenza e di coordinamento dell’attività di investimento per tutti i clienti di BPER Banca.

I dati nel dettaglio

Entrando nel dettagli dei dati, la redditività operativa si è attestata a 201,9 milioni di euro mentre il margine di interesse è stato pari a 27,0 milioni di euro a fronte di commissioni nette, pari a 177,4 milioni. I costi della gestione sono pari a 116,2 milioni di cui 82,7 milioni di spese per il personale e altre spese amministrative pari a 27,5 milioni. Il risultato della gestione operativa si attesta, quindi, a 85,7 milioni, con un utile netto di 56,9 milioni.

I volumi intermediati

Per quanto riguarda i volumi intermediati, la società ha comunicato che la raccolta diretta da clientela si è attestata a 1,9 miliardi di euro. I volumi gestiti e amministrati per conto della clientela Private sono stati pari complessivamente a 32,8 miliardi di cui risparmio gestito, pari a € 15,8 miliardi; risparmio amministrato pari a € 11,1 miliardi; polizze vita pari a € 5,9 miliardi.

Per quanto attiene all’attività di Centro Investimenti, le gestioni patrimoniali a fine 2024 ammontano complessivamente a 7,3 miliardi e gli asset in Advisory a € 105,2 miliardi. I volumi in consulenza evoluta a fine dicembre ammontano a 3,5 miliardi, corrispondenti ad una incidenza di circa l’11% sul totale dei volumi gestiti.

L’amministratore delegato, Fabrizio Greco, ha commentato:

“Abbiamo chiuso un anno decisamente sfidante e impegnativo, ma ricco di grandi soddisfazioni. Sono grato a tutti i colleghi per il grande lavoro di squadra e ai nostri clienti per la fiducia che hanno voluto confermarci nell’ambito di questo importante progetto di rafforzamento che pone Banca Cesare Ponti al centro di tutte le attività di investimento del Gruppo BPER. L’avvio della “nuova” BPER Banca Private Cesare Ponti è l’inizio di un percorso ambizioso e i risultati ottenuti sino a oggi confermano che siamo sulla strada giusta. Abbiamo solidità, scala, capacità e competenze distintive e continuiamo a investire in persone e tecnologia per fornire servizi sempre più specialistici, distintivi e di valore per i nostri clienti. Ci guidano una visione chiara, obiettivi di crescita ambiziosi – definiti dal Piano industriale, passione e dedizione con le quali intendiamo affrontare questo e i prossimi anni a venire, impegnandoci a consolidare e ampliare ulteriormente la nostra presenza sul mercato”.

BPER Banca Private Cesare Ponti

Nasce nel 1871 a Milano. Nel 2022 entra nel Gruppo BPER con la denominazione di BPER Banca Private Cesare Ponti, con la

funzione di Centro Investimenti per il Gruppo e di polo specialistico di private banking. Con una patrimonializzazione tra le più

alte nel panorama italiano del private banking, BPER Banca Private Cesare Ponti ha due sedi principali, a Milano e Genova, e

112 centri private nei quali operano 352 private banker. Attualmente conta 55.000 clienti private e circa 35 miliardi di euro di

masse intermediate. In qualità di Centro Investimenti, BPER Banca Private Cesare Ponti gestisce asset per più di 105 miliardi di

euro, riferiti a tutti i segmenti di clientela del Gruppo BPER.