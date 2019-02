Borse: “giocare in difesa” potrebbe trasformarsi in un boomerang

Per chi investe in Borsa, la strategia difensiva potrebbe rivelarsi un boomerang più che un salvagente. È questa l’idea che sta prendendo piede tra i grandi fondi di Wall Street. Secondo loro la grande incertezza che regna al momento nelle Borse dovrebbe rappresentare un deterrente nella scelta univoca di un asset di investimento.

Chi la pensa in questo modo, Legal & General Investment Management Ltd. e Barclays Investment Solutions per esempio, sottolinea che miliardi di dollari che stanno affluendo nel settore dei titoli difensivi hanno reso il settore sovraffollato e costoso.

La decisione di puntare sui settori a bassa volatilità per proteggersi dalle turbolenze del mercato appare dunque sempre più precaria.

“La bassa volatilità potrebbe diventare vulnerabile in quanto gli investitori che inseguono le performance recenti e acquistano sulle cupe previsioni del 2018 si affollano”, ha detto John Roe, responsabile dei fondi multi-asset presso Legal & General. “Per noi è un segnale di avvertimento.”

Borse: aumenta appeal titoli a bassa volatilità

Storicamente le azioni a bassa volatilità offrono un cuscinetto quando le Borse entrano in fase debolezza, mentre il rovescio della medaglia si vede nelle fasi di rally. Ciò ha aumentato l’appeal del settore dopo il tracollo azionario di 5mila miliardi di dollari dello scorso trimestre.

“Il 2019 ha ancora molte incertezze, molte domande sono ancora senza risposta, e in questo contesto la bassa volatilità può ancora sovraperformare perché è una situazione così unica”, ha detto Bruno Taillardat, strategia presso Amundi.

Tuttavia, come fa notare Willem Sels, capo strategist presso HSBC Private Bank, gli investitori non dovrebbero basarsi su strategie a bassa volatilità escludendo qualsiasi altra cosa. Da queste considerazioni, nasce il suggerimento di concentrarsi sulla qualità. Tenendo anche parte della crescita negli Stati Uniti e delle azioni a bassa volatilità.

“C’è una mancanza di visibilità e un’elevata incertezza nel mercato”, ha detto Sels. “In questo contesto, bisogna essere equilibrati. Non si può investire su un asset singolo. ”