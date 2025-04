Borse in rosso: i dazi Usa fanno scattare le vendite. Corre l’oro, giù il dollaro

Giovedì nero per le Borse mondiali, all’indomani dell’annuncio della nuova tornata dei dazi. Che ha superato le attese dei mercati e degli analisti in termini di entità. Dopo aver messo ko i mercati asiatici, le vendite si stanno abbattendo anche in Europa con tutti i principali listini in forte affanno. Il timore è quello di una recessione globale.

I listini europei

Nelle prime battute, Francoforte (-2,4%), Parigi (-2,15%) e Londra (-1,43%). Dopo un avvio a -2%, la Borsa di Milano prosegue in forte calo. In rosso tutti tutto il listino, ma soprattutto le banche. Male anche Prysmian (-3,9%) e Tenaris (-3,8%). Nel listino principale ondata di vendite per Bper (-4,6%), Unicredit (-4%) e Popolare Sondrio (-3,8%). Male anche Stm (-3%) e il comparto dell’auto con Iveco (-2,7%) e Stellantis (-1,7%). In controtendenza Terna che sale dell’1%. Bene anche A2a (+0,9%), Campari (+0,7%) e Ferrari (+0,5%).

Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 112 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,75%.

Adam Hetts, Global Head of Multi-Asset and Portfolio Manager at Janus Henderson ha commentato:

I dazi introdotti da Donald Trump, da far venire le lacrime agli occhi, riportano la dicitura “tattica di negoziazione”, un posizionamento che terrà i mercati sulla corda per il prossimo futuro. Fortunatamente, questo significa che c’è un sostanziale margine per dazi più bassi da qui in avanti, anche se da una base del 10%. Abbiamo visto che l’amministrazione ha una tolleranza sorprendentemente alta per gli scossoni di mercato, ora la grande domanda è quanta tolleranza ha per una reale turbolenza economica mentre i negoziati hanno luogo. Nel frattempo, il rimbalzo dell’S&P 500 dopo un buon rapporto sull’occupazione non agricola di ieri è stato un promemoria che l’economia in generale è ancora al centro dell’attenzione. I dati dell’ISM sui servizi e sui salari non agricoli di questa settimana saranno oggetto di un’ulteriore analisi, poiché qualsiasi debolezza materiale alimenterà i timori di recessione.

Male l’Asia

La Borsa di Tokyo conclude la seduta in forte calo, sui timori di pesanti ripercussioni sul commercio globale, a fronte dell’entrata in vigore dei dazi Usa, ma anche dalla rivalutazione dello yen che complica ulteriormente le prospettive sull’export giapponese.

Il listino di riferimento Nikkei cede il 2,77% fino a scendere ai minimi in 8 mesi, a quota 34.735,93, con una perdita di 989 punti. Sul mercato dei cambi, in un quadro di sempre maggiore incertezza, la divisa nipponica torna ad assumere lo status di bene rifugio, trattando sul dollaro a 147,20, e sull’euro a 161,50.

Corre l’oro, giù il dollaro

Corre intanto il bene rifugio per eccellenza, ovvero l’oro, che nella notte ha segnato un nuovo record dopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sui dazi: il metallo prezioso Spot è stata scambiato intorno alle 2.00 italiane a 3.167 dollari per poi ripiegare. Poco prima delle 8.00 è scambiato a 3.131,97 dollari con un avanzamento dello 0,5%.

Sui mercati valutari, il dollaro scivola contro le principali valute. Ne approfitta l’euro per tornare sopra la soglia degli 1,09 dollari e lo yen viaggia ai massimi di tre settimane (+1,3% a 147,39 per dollaro). Il franco svizzero ha toccato il massimo in 4 mesi a 0,8754 per dollaro.