Borsa: Finance for Food sbarca a Piazza Affari

Sbarca in Borsa oggi Finance For Food, società di consulenza industriale e strategica specializzata nell’intera filiera del comparto agroalimentare e nei settori collegati dell’agroindustria e delle energie rinnovabili.

Pochi giorni fa l’ammissione da parte di Borsa Italiana alla quotazione delle azioni ordinarie FFF sul mercato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A..

Siamo molto contenti di aver raggiunto questo risultato, anche in una fase di mercati incerti. Siamo riusciti a cogliere la fiducia degli investitori e quindi comunque a completare con successo la nostra raccolta. La quotazione in Borsa costituisce sicuramente un importante traguardo per la nostra azienda e un volano per i nostri ulteriori progetti di sviluppo“. Lo ha detto a Teleborsa Matteo Petti, direttore operativo di Finance For Food, a margine della cerimonia di quotazione a Palazzo Mezzanotte.

Finance for Food: collocati 2 milioni di euro

In fase di collocamento Finance For Food ha raccolto 2 milioni di euro. Finance For Food rappresenta la quattordicesima ammissione su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della trentaduesima ammissione del 2024 su Euronext.

Nel processo di quotazione la società è stata assistita da da EnVent Italia SIM in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Research Provider, da MAMA Advisory in qualità di Financial Advisor, dallo studio Maviglia & Partners in qualità di Deal Counsel, da Deloitte in qualità di Auditor, Financial DD e Management Control System, dallo studio SCPTAX in qualità di Tax Due Diligence Advisor e da MIT SIM in qualità di Specialista.

Alessandro Squeri, Presidente di FFF ha così commentato:

“Il debutto di Finance For Food a Piazza Affari rappresenta una pietra miliare per la società e segna l’inizio di un nuovo percorso di crescita e sviluppo. Siamo orgogliosi ed entusiasti di portare sul mercato il nostro modello di consulenza innovativo e trasparente, forti della solida esperienza multidisciplinare del nostro management nel settore finanziario dedicato all’agroalimentare e alle energie rinnovabili. L’operazione ci consentirà di consolidare la fiducia dei nostri partner e rappresenta un’ulteriore conferma dell’importanza crescente dei mercati legati alla sostenibilità.

Finance for Food: chi è e cosa fa

Finance for Food è una società di consulenza industriale e strategica che fornisce servizi generali di advisory, in particolare con una specializzazione iniziale nell’intera filiera del comparto agroalimentare e dei settori ad esso collegati, nonché successivamente anche nel

settore delle energie da fonti alternative e rinnovabili e nel venture capital.

Le attività della Società -come si legge sul sito della società – sono articolate su linee di business: