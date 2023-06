Boom dei prezzi: il calo dei consumi mette l’economia italiana in crisi

Secondo gli ultimi dati pubblicati, i consumi delle famiglie italiane hanno registrato un calo significativo nel mese di aprile. Secondo i dati dell’Istat, il valore delle vendite al dettaglio è aumentato del 3,2% rispetto all’anno precedente, ma la quantità di beni acquistati è diminuita del 4,8%. Questa tendenza si è confermata anche a livello mensile, con un aumento dello 0,2% in valore e una diminuzione dello 0,2% in quantità.

Rispetto ad aprile 2022, è stato registrato un calo del 5,4% negli acquisti di beni alimentari, ma il loro costo è aumentato del 6,2% rispetto all’anno precedente. Le vendite di beni non alimentari sono aumentate dello 0,4% in valore, ma sono diminuite del 4,4% in volume. In particolare, i prodotti di profumeria e cura della persona hanno registrato un aumento del 7,9% in valore, mentre i prodotti farmaceutici hanno subito una diminuzione del 3,2%.

Gli incassi dei supermercati sono aumentati del 7,2% rispetto ad aprile 2022, mentre i piccoli negozi hanno registrato una diminuzione del 1,1% nel fatturato. Le vendite nei discount alimentari sono aumentate del 9,2% in valore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e del 9,1% nei primi quattro mesi dell’anno. Nel complesso, nel primo quadrimestre, i ricavi della grande distribuzione sono aumentati del 7,8%, superando l’inflazione, mentre le vendite dei negozi hanno registrato un aumento del 2,5%. Nel settore del commercio elettronico si è verificato un aumento del 5,5%.

Secondo Assoutenti, i dati Istat evidenziano in modo chiaro l’urgente problema dell’aumento dei prezzi che le famiglie italiane stanno affrontando in tutta la sua gravità. L’organizzazione chiede al Governo di implementare un assortimento di beni a prezzi controllati al fine di proteggere i redditi delle fasce economicamente svantaggiate e sostenere la spesa.

A cosa è attribuibile questo calo dei consumi?

L’andamento negativo dei consumi può essere attribuito a diversi fattori. In primo luogo, l’aumento dei prezzi dei prodotti di prima necessità, come alimentari e carburanti, ha un impatto significativo sul potere d’acquisto delle famiglie. I costi energetici in crescita e le tariffe per i servizi pubblici sempre più onerose contribuiscono a ridurre ulteriormente il bilancio disponibile per le spese quotidiane.

Inoltre, la stagnazione dei salari e l’incertezza economica generale hanno contribuito a un clima di cautela tra i consumatori italiani. Le famiglie sono costrette a ridurre le spese non essenziali e a razionalizzare i propri consumi per far fronte alle difficoltà finanziarie.

La situazione si riflette direttamente sull’intera economia del paese. Le imprese, soprattutto quelle del settore commerciale, sono costrette a fare i conti con una diminuzione delle entrate e una riduzione della domanda. In molti casi, ciò può portare alla chiusura di attività commerciali e alla perdita di posti di lavoro, aumentando ulteriormente le preoccupazioni sul fronte economico.

È fondamentale che le autorità competenti adottino misure adeguate per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e stimolare i consumi. La riduzione delle tasse, l’implementazione di politiche di incentivo all’acquisto e l’adozione di strategie volte a ridurre i prezzi dei beni di prima necessità potrebbero contribuire a invertire questa tendenza negativa.

La situazione del calo consumi ad aprile rappresenta un segnale di allarme per l’economia italiana. È necessario adottare provvedimenti tempestivi ed efficaci per rilanciare i consumi e sostenere le famiglie in un momento di difficoltà economica. Solo attraverso una serie di interventi mirati sarà possibile invertire questa tendenza e favorire la ripresa economica del Paese.