Bonus genitori separati fino a 800 euro, chi può beneficiarne

Un assegno fino a 80o euro per i genitori separati o divorziati messi in crisi dall’emergenza COVID 19. È quanto prevede il decreto fiscale, approvato nella notte dalle commissioni Finanze e Lavoro, che istituisce un fondo per genitori separati, finanziato con 10 milioni di euro per il 2021.

“È stato, finalmente e definitivamente, approvato in Commissione il mio emendamento per aiutare i genitori separati messi in crisi dalle conseguenze del Covid: riceveranno un aiuto economico fino a 800 euro al mese per pagare l’assegno di mantenimento a figli o ex coniugi, in caso di difficoltà economiche. Dalle parole ai fatti”, ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini.

Il contributo era stato introdotto dal Decreto Sostegni, ma non si era sbloccato per la mancanza del decreto attuativo. Il bonus servirà per pagare l’assegno di mantenimento a figli o ex coniugi, in caso di difficoltà economiche.

Bonus Genitori separati, chi può farne domanda

Chi potrà beneficiare del nuovo bonus? Dalle prime indicazioni, l’agevolazione è rivolta esclusivamente:

al genitore separato o divorziato, che vive da solo ed è in difficoltà a versare l’assegno di mantenimento per il proprio figlio (o i propri figli) all’ex coniuge con cui i minori vivono;

che vive da solo ed è in difficoltà a versare l’assegno di mantenimento per il proprio figlio (o i propri figli) all’ex coniuge con cui i minori vivono; ai genitori lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a causa della pandemia di Covid e per questo non sono in grado di garantire il versamento dell’assegno di mantenimento.

Il valore di ciascun assegno “staccato” sarà stabilito in base alla situazione reddituale degli ex-coniugi. Chi ne ha diritto potrà comunque ricevere fino a un massimo di 800 euro mensili, somma che coprirà in parte o completamente l’assegno di mantenimento da versare ai figlio.

I fondi messi a disposizione dal governo servono esclusivamente come contributo per gli assegni per il mantenimento dei figli. Nessun aiuto, dunque, per la somma che spetta al coniuge (o ex coniuge) a seguito di separazione o di scioglimento del matrimonio.